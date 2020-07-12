Sakarya'da spor otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da spor otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde spor otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde spor otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi Osman Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BG 4424 plakalı T.A. idaresindeki spor otomobil ile plakası bulunmayan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 yaşındaki Ali A. ile Ahmet S. ve 27 yaşındaki Suat A. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklette bulunan Ali A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer 2 yaralı ise Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar buradaki ilk müdahalelerinin ardından ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Motosiklet, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 02:02 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da spor otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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