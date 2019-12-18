Sakarya'da sporda ortak çalışma başlıyor - Son Dakika

Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında spor alanında iş birliği protokolü imzalandı.



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı Sapanca Park Otel'de düzenlenen protokol programına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Turizm Fakültesi Dekanı Mehmet Sarıışık, Spor Bilimleri Dekanı Nevzat Mirzeoğlu ve Sapanca Turizm MYO Müdürü Hümeyra Baysal katıldı. Protokol ile SUBÜ öğrencilerinin uygulama becerisine sahip, nitelikli ve donanımlı yetişmelerini sağlamak; Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, Gençlik ve Spor Hizmetlerinin daha etkin verilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amaçlanıyor.



Protokol programında konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Faaliyetlerimizdeki başarıyı artırmanın yolunun iş birliği kültüründen geçtiğine inanıyoruz. Onun için her fırsatta ifade etmeye çalışıyoruz; merkezi yönetim, yerel yönetim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinin yürüttüğümüz faaliyetlere olumlu tesiri olacaktır. Hem karar alma süreçlerinde hem de uygulama süreçlerinde daha net daha olumlu sonuçlar almak için bu iş birliğini geliştirmemiz lazım. Bugün burada bunun güzel bir örneğini görüyoruz. Üniversitemiz, belediyemiz ve Gençlik ve Spor İl Teşkilatımızın iş birliğinde yürütülen eğitimin hayata yansımasını sağlayacak, başarıyı artıracak bir protokolle huzurlarınızdayız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.



Asıl amaç teori ile pratiği harman etmek



Protokolün amacının teorik bilgi ile pratik bilgileri harman etmek olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Protokol ile üniversitemizdeki bilgi yükünü, teorik ve pratik bilgileri sanayi dalındaki bir takım iş yerlerinde pratiğe dönüştürmek amacımız olacaktır. Bununla birlikte asıl amacımız malum valiliğimizin himayelerinde spor il müdürlüğümüz bünyesinde çok çeşitli sportif faaliyet yapılabilecek alanlarımız var. Aynı şekilde üniversitemizin ve büyükşehirin de alanları var. Bu anlamda büyükşehir, valilik, spor il müdürlüğü ve üniversiteyi tek bir çatı altında, öğrencilerimizin ve sporcularımızın bu alanlardan istifade etmesi adına ortak bir protokol imzalamak adına toplanmış bulunuyoruz. Protokolümüzün Sakarya'daki tüm gençlerimize ve Sakaryalılara hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Öğrencilerimizin iş dünyası ile birlikte yetişmesini önemsiyoruz



Üniversite olarak misyonlarının bilgiyi beceri ile bütünleştirmek ve iş dünyası ile iç içe eğitim yapmak olduğunu ifade eden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Bu misyon doğrultusunda tüm birimlerimizde öğrencilerimizin iş dünyası ile birlikte yetişmesini önemsiyoruz. Tüm birimlerimizdeki öğrencilerimizin bir dönem iş dünyasında eğitim almasını sağlamaya çalışıyoruz. Spor Bilimleri Fakültemizin mezunlarının da bu anlamda gelecekte çalışabilme ihtimali olan yerlerle birlikte eğitim almasını sağlamak ve topluma hizmet anlamında da öncülük etmelerini sağlamak konusunu dikkate alarak, Valiliğimiz, Büyükşehir belediyemiz ve Gençlik ve Spor İl müdürlüğümüz iş birliğinde bir protokol hazırladık. Bundan sonra spor alanında da şimdiye kadar olmayan bir uygulamayı başlatarak birlikte iş yapma, birlikte çalışma yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



Protokol sonrası Hindistan'da düzenlenen Jeet Kune Do Savaş oyunları yarışmasında 1'inci olan Spor Bilimleri Rekreasyon Bölümü öğrencisi Muaz Akdoğan'a ve "Taşpakon World 7. Halal Summit Chefs Championship" yarışmasının 22 yaş altı ekip kategorisinde bronz madalya kazanan Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları birinci sınıf öğrencileri Yunus Emre Akma, Barış Şahinbay ve Nuri Şenyıldız'a protokol üyeleri tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.



Vali Nayir ve Başkan Yüce, daha sonra Turizm Fakültesi'ni de ziyaret ederek bilgi aldılar. - SAKARYA