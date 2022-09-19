Sakarya'da suya yüzde 50 artış yapıldı

Sakarya'da su faturalarında yüzde 50 artış yapılmasını öngören madde oy birliğiyle kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda su faturalarına yapılacak düzenleme konuşuldu.

Su tarifelerinin güncellenmesine ilişkin bilgi veren Başkan Ekrem Yüce, "Yatırımlarımızın aksamaması ve projelerimizin devamlılığı için iyileştirme son derece elzem hal almıştır. Yapacağımız iyileştirme ciddi sübvanse içermektedir. Yüzde 50 oranında gerçekleşecek düzenleme, sübvanse edilmiş haliyle abonelere yansıtılacak. Artan maliyetlerden dolayı yapılan zorunlu güncelleme vatandaşlara en uygun haliyle yansıtılacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşlarımıza kaliteli içme suyunu ulaştırmak ve projelerimizi devam ettirmek adına ödediğimiz elektrik faturasında artışlar yaşandı. Elektrikten kaynaklı fiyat artışlarının yüzde 50'si sübvanse edildi." ifadesini kullanan Yüce, şunları kaydetti:

"En uygun şartlarda tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışmalarımızı yaptık. Çalışmalarımız neticesinde minimum oran olarak faturalara yüzde 50 yansıtacağız. Söz konusu maliyet artış rakamlarını ve elektrik giderlerini hesaplayarak, günlerce süren hesaplamalar doğrultusunda vatandaşlarımız için en iyisini yapmanın mücadelesini verdik. Bugün oylanan güncellemenin Meclis tarafından oy birliği ile kabul edilmesi, alınan kararın zorunluluğunun ve bu zorunluluk karşısında maliyetinin altında ciddi bir tutarın sübvanse edildiğinin göstergesidir."