Sakarya'da su tarifelerinde güncelleme yapıldı - Son Dakika

Sakarya'da artan maliyetler üzerine su tarifelerinde yüzde 30 güncelleme yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Olağanüstü Genel Kurulu'nun SGM Konferans Salonu'nda gerçekleştirildiği belirtildi.

İki gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, artan maliyetler dolayısıyla su tarifelerinde yüzde 30'luk güncelleme yapıldığı, SASKİ Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinin de meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'ndan suyu şehre ulaştırırken çok ciddi miktarda elektrik tüketimi yaşandığını vurguladı.

Maliyetleri karşılamak, şehre hizmet ve yatırımları aksatmamak adına tarifelerde güncellemelerin yapılmasının zaruri olduğunu, enflasyon nispetinin altında maliyetlere yakın fiyat belirlendiğini bildiren Yüce, şunları kaydetti:

"Yüzde 30'luk güncelleme yapıyoruz. Bu su tarifelerine değil, suyu musluklara ulaştırırken artan maliyetleri karşılamak için yapılan bir değişimdir. Su bedelleri maliyetleri karşılamıyor. Farklı şekillerle sübvanse ediyoruz. Milletimizden aldığımız yetki ve güçle kurumumuzu daha iyi noktalara taşımak, şehrimize en iyi şekilde hizmet sunmak, kaliteli suyu musluklara ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz."