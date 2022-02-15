Üye Girişi
Sakarya'da su tarifelerinde güncelleme yapıldı - Son Dakika

Sakarya'da su tarifelerinde güncelleme yapıldı

15.02.2022 08:28
Sakarya'da su tarifelerinde güncelleme yapıldı

Sakarya'da artan maliyetler üzerine su tarifelerinde yüzde 30 güncelleme yapıldığı bildirildi.

Sakarya'da artan maliyetler üzerine su tarifelerinde yüzde 30 güncelleme yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Olağanüstü Genel Kurulu'nun SGM Konferans Salonu'nda gerçekleştirildiği belirtildi.

İki gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, artan maliyetler dolayısıyla su tarifelerinde yüzde 30'luk güncelleme yapıldığı, SASKİ Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinin de meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'ndan suyu şehre ulaştırırken çok ciddi miktarda elektrik tüketimi yaşandığını vurguladı.

Maliyetleri karşılamak, şehre hizmet ve yatırımları aksatmamak adına tarifelerde güncellemelerin yapılmasının zaruri olduğunu, enflasyon nispetinin altında maliyetlere yakın fiyat belirlendiğini bildiren Yüce, şunları kaydetti:

"Yüzde 30'luk güncelleme yapıyoruz. Bu su tarifelerine değil, suyu musluklara ulaştırırken artan maliyetleri karşılamak için yapılan bir değişimdir. Su bedelleri maliyetleri karşılamıyor. Farklı şekillerle sübvanse ediyoruz. Milletimizden aldığımız yetki ve güçle kurumumuzu daha iyi noktalara taşımak, şehrimize en iyi şekilde hizmet sunmak, kaliteli suyu musluklara ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

YORUMLAR
500

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sakarya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da su tarifelerinde güncelleme yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:27 100 milyonluk Sadrazam mirasının kime gideceğini mitokondri bağı çözecek!
08:26 Kafalar grubunu üyesi Atakan Özyurt evlendi! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü
08:12 Meteoroloji paylaştı! Yer Yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
08:10 Üç KDV indirimi daha yolda: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor
08:00 Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 15 Şubat Salı altın kuru
07:58 Burak Sergen, Sadakatsiz'den ayrılıyor! Dizinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı
07:54 3 çocuğunun annesini ormanda infaz etti! Sonra aynı av tüfeğiyle kendine sıktı
07:53 Yarınki Kabine toplantısında gündem belli oldu! Elektrik faturaları ilk sırada yer aldı
07:48 Dolar ne kadar? Bugün euro kaç TL? Güncel döviz kuru
00:57 Baba-oğulun arasında yaşanan tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri cezaevinde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 08:35:15. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da su tarifelerinde güncelleme yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement