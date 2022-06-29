Su taşkınının yaşandığı mahalleler havadan görüntülendi - Son Dakika
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Su taşkınının yaşandığı mahalleler havadan görüntülendi

29.06.2022 14:02

Kocaali ilçesinde sağanağın ardından su baskınının yaşandığı 2 mahallede temizlik ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kocaali ilçesinde sağanağın ardından su baskınının yaşandığı 2 mahallede temizlik ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan kuvvetli yağışın ardından derelerdeki su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkınlarının yaşandığı Demiraçma ve Alandere mahallelerinde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kocaali ve Karasu belediyelerinden ekipler, taşkın sularıyla taşınan kaya, çamur ve dalları kaldırıyor. Çalışmalarda 7 kepçe, 8 kamyon, 1 ekskavatör, 4 arazöz, 1 greyder ve 78 personel görev alıyor.

İki mahallede su taşkınından etkilenen 35 evde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Bölgedeki son durum ve çalışmalar da havadan görüntülendi.

Demiraçma Mahallesi sakinlerinden Kıymet Arar, AA muhabirine, su taşkınında gıda ürünlerinin ve bahçelerinin zarar gördüğünü belirterek, yetkililerden ihtiyaçlarının karşılanmasını talep etti.

Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın dün incelemelerde bulunmak için geldiği bölgede yaptığı uyarıların ardından tedbir aldıklarını anlatan Ramazan Kuş da "Hayvanları uzaklaştırdım. Saat 16.00 sıralarında afet oldu. Allah'tan hayvanlarım tepedeydi." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su taşkınının yaşandığı mahalleler havadan görüntülendi - Son Dakika

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