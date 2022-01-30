Sakarya'da şubat ayı kültür sanat etkinlikleri renkli geçecek - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat programlarında, söyleşi ve şiir dinletilerinden konserlere, tiyatro ve sinema gösterimlerinden sergi açılışlarına birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Sakaryalılar, ilk olarak 2 Şubat saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) şair Dursun Ali Erzincanlı'nın yorumuyla şiire doyacak.

Sakarya Güzel Sanatlar Derneğince "60. Sanat Yılında İbrahim Zaman"a ithafen 5 Şubat Cumartesi saat 13.00'te AKM'de açılacak fotoğraf ve resim sergisini gezme imkanı bulacak vatandaşlar, konuşmacı Erem Şentürk'ün katılımıyla 8 Şubat Salı saat 19.00'da "Yeni Dünya Yeni Türkiye" konferansıyla gündemi değerlendirecek.

AKM'de 11 Şubat Cuma saat 19.00'da Seyirlik Sanat Tiyatrosu'nun sahneleyeceği "Üçüncü Koğuş" oyunuyla buluşacak sanatseverler, 16 Şubat Çarşamba aynı saatte Münip Utandı ile Türk müziği konseri ziyafeti çekecek.

Prof. Dr. Yücel Öztürk'ten 17 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da " Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Sürecinde Sakarya Bölgesi"ni dinleyecek katılımcılar, ertesi gün aynı saatte konuşmacı Said Ercan eşliğinde "Dijital Çağ ve İnsanlığın Dönüşümü" konusunu irdeleyecek.

Yine Seyirlik Sanat Tiyatrosu tarafından 19 Şubat Cumartesi 13.00 ve 15.00'te sahnelenecek Pati Sokağı'nı izleyecek Sakaryalılar, 21 Şubat Pazartesi 19.00'da Tiyatro Retorik'in "Son 5 Dakika" oyunuyla buluşacak.

Öğrencilerin Akyazı ilçesinde 22 Şubat'ta düzenlenecek söyleşi imza gününde yazarlarla buluşacağı programlar, psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar'ın saat 19.00'da AKM'deki "Evden Yuvaya Günümüzde Aile" konferansıyla devam edecek.

Takvime göre, 23 Şubat Çarşamba Levent Uçkan'ın katılımıyla "Modern Çağda Mabedin Fonksiyonlarını Yeniden Düşünmek" adlı konferans, saat 19.00'da Aykut Kuşkaya konseri; 24 Şubat'ta aynı saat ve yerde Sakaryalı bestekarlar konseri, 25 Şubat Cuma günü Metin Aşoğlu'nun katılımıyla "Saygı Gecesi" düzenlenecek, 26 Şubat Cumartesi ise saat 13.00 ve 15.00'te "Minik Sincaplar" çocuk oyunu sahnelenecek.