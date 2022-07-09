Sakarya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Sakarya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü

09.07.2022 01:22
Sakarya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Sakarya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Pamukova ilçesi Çardak Mahallesi mevkisinde seyreden Hakan Özdemir yönetimindeki 54 AGR 722 plakalı motosiklet, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiyenin yanı sıra vatandaşların da yardımıyla sulama kanalından çıkarılan Özdemir'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Hakan Özdemir, Pamukova, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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