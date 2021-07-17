Sakarya'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Sakarya'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedine ulaşıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Bozören Mahallesi'nde dedesiyle hayvan otlatmaya giden 4 yaşındaki Ömer Ali Dişli mahalleden geçen sulama kanalının kenarında oynadığı esnada kanala düşerek akıntıda kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Geyve Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. DSİ tarafından sulama kanalının suyu kesildi. Ekipler Dişli'yi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan aramalar neticesinde, suya düştüğü noktadan yaklaşık 4 kilometre ileride Çengel Mahallesi mevkisinde su kanalı içerisinde Dişli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi Geyve Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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