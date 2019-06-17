Son Dakika Haberleri: Sakarya'da şüpheli ölüm
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya'da şüpheli ölüm

1 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan genç kadın evinde ölü bulundu.

Sakarya'da şüpheli ölüm, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan genç kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde ikamet eden, ilçede yayın yapan bir yerel gazetenin reklam müdürü Ayşenur Arpacıoğlu'ndan (24) haber alamayan mesai arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kapıyı açan ekipler, yerde hareketsiz yatan Arpacıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Arpacıoğlu'nun birlikte yaşadığı ailesinin ziyaret amaçlı İstanbul'a gittiği için evde yalnız olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:20 Kaynak: AA
Karasu, Genç, Sakarya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bizim Hikaye dizisinin genç oyuncusu Miray Akay, sözlendi Okan Bayülgen'den Nusret'e sert sözler: Terbiyesizlik bu! Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı Başakşehir'de dehşet! Önce karısını öldürdü sonra intihara teşebbüs etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 18:45:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da şüpheli ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]