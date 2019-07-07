Sakarya'da şüpheli ölüm

Sakarya
'nın Sapanca
ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam, evinin bahçesinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kırkpınar
Mahallesi Bağdat
Caddesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Alirıza Rıdvan Saral'dan bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti.
Yalnız yaşayan Saral'ı evde bulamayan yakınları bahçede yaptıkları aramada yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Saral'ın öldüğünü belirledi.
Saral'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrası kesin ölüm sebebinin tespiti için Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk
Kampüsü Otopsi Merkezine gönderildi.
3 çocuk babası Saral'ın eşi ve çocuklarının yurt dışında yaşadığı öğrenildi.