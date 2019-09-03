Son Dakika Haberleri: Sakarya'da şüpheli ölüm
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya'da şüpheli ölüm

2 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Sakarya'da şüpheli ölüm, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kuzuluk Orta Mahalle'de yalnız yaşayan Selahattin Atalay'dan (84) haber alamayan komşuları evine gitti.

Eve girerek Atalay'ı kanlar içinde hareketsiz halde bulan komşuları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık personeli, Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atalay'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Orta Mahalle, Sakarya, Akyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eymen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi, birbirini suçladı
Kendisine boşanma davası açan eşini ve askerlik arkadaşını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı Kastamonu'da uçuruma yuvarlanan kamyon alev aldı: 3 kişi yanarak hayatını kaybetti Genç kızın yüzüne asit türü sıvı atılmasına ilişkin dava

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:08:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da şüpheli ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]