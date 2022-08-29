Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

29.08.2022 11:24
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Sakarya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi.

Sakarya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi D-020 Karayolu İkizce Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada Y.E.M., Ö.F.T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk ederken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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