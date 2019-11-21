Son Dakika Haberleri: Sakarya'da süt fabrikasında patlama: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Sakarya'da süt fabrikasında patlama: 1 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da süt fabrikasında patlama: 1 yaralı

6 saat önce

Sakarya'da bir süt fabrikasının kalorifer dairesinde meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı.

Sakarya'da süt fabrikasında patlama: 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'da bir süt fabrikasının kalorifer dairesinde meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir süt fabrikasının kalorifer dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Olayda yaralanan Bayram Şadi T. (25), mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince önce Pamukova Devlet Hastanesine, buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu belirtilen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlama nedeniyle fabrikanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Sakarya, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:12 Kaynak: AA
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