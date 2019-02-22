Sakarya'da Süt Tankeri Demiryoluna Devrildi: 2 Ölü
1 saat önce
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği süt tankeri demiryoluna devrildi.
Sakarya
'nın Pamukova
ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği süt tankeri demiryoluna devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında Pamukova ilçesi Mekece
Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukova istikametinden Adapazarı
istikametine seyir halinde olan Mehmet Şamil Bircan (27) idaresindeki 34 UM 3683 plakalı süt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demiryoluna devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında araç sürücüsü Bircan ile Mehmet Kamil
Çağlar (54) araç içerisinde sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu araç içerisinden çıkartılan Bircan ve Çağlar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan, kaza nedeniyle kapanan demiryolu ulaşımı aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:21 Kaynak: İHA
Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı
Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı
Denizli'de Demir Korkuluklara Bağlı Erkek Cesedi Bulundu
Sürücünün Kontrolünden Çıkan TIR İkiye Bölündü! Şoför Hayatını Kaybetti