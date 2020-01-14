Sakarya'da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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Sakarya'da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı
7 saat önce
Sakarya'da Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 229 firma hakkında soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:37 Kaynak: İHA
Sakarya'da Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 229 firma hakkında soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sakarya'da taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya 386 parti ürün kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı 229 firma hakkında soruşturma başlattı. - SAKARYA
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