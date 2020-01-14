Sakarya'da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sakarya'da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı

7 saat önce

Sakarya'da Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 229 firma hakkında soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı, System.String[]

Sakarya'da Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 229 firma hakkında soruşturma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Sakarya'da taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya 386 parti ürün kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı 229 firma hakkında soruşturma başlattı. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:37 Kaynak: İHA
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