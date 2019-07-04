Son Dakika Haberleri: Sakarya'da taksi şoförünü gasbeden şüpheli yakalandı
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Sakarya'da taksi şoförünü gasbeden şüpheli yakalandı

38 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taksi şoförünü gasp eden şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da taksi şoförünü gasbeden şüpheli yakalandı, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taksi şoförünü gasp eden şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde bir restorana çağırdığı Yeni Cami Taksi Durağına ait bir taksiye müşteri gibi binen şüpheli M.D. (28) belli bir süre gittikten sonra araç seyir halindeyken şoföre bıçak çekerek cebindeki bir miktar para ve bazı eşyalarını alıp kaçtı.
Taksi sürücüsünün haber vermesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin adresini belirledi.
Adapazarı ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheli M.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli M.D, adliyeye sevk edildi.
Çoğunluğu hırsızlık ve gasp suçlarından 27 kaydı bulunan şüphelinin, geçen yılın başlarında da bir taksi şoförünü gasbettiği öğrenildi.
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin geldiği restoranda çalışanlarla konuşması ve masaya oturması yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:29 Kaynak: AA
Adapazarı, Sakarya, Güncel
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