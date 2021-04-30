Sakarya'da "tam kapanma" döneminde marketlerde satılan ürünlere kısıtlama - Son Dakika

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, marketlerde gıda ve temizlik dışı bazı ürünlerin satışı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde kent genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirdi.

Toplantıda alınan kararlar Valiliğin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan iş yerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, bu reyonların ve bulundukları katların kapatılmasına, müşterilerin reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem uygulanacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı belirtildi.