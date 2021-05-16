Sakarya'da "tam kapanma" döneminde vaka sayıları yüzde 85 azaldı - Son Dakika

Sakarya'da "tam kapanma" döneminde vaka sayıları yüzde 85 azaldı

16.05.2021 14:33
Sakarya'da

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, tam kapanma döneminde kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının yüzde 85 azaldığını bildirdi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, tam kapanma döneminde kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının yüzde 85 azaldığını bildirdi.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tam kapanmanın son gününde ekiplerin yoğun ve başarılı çalışmalarını Sakarya Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) takip ettiklerini belirtti.

Tedbirlere hassasiyetle uyan vatandaşlara teşekkür eden Kaldırım, "Tam kapanma döneminde günlük vaka sayılarını yüzde 85 azaltmayı başararak 110'nun altına indirdik." ifadesini kullandı.

Yazılı açıklama da yapan Vali Kaldırım, emniyet, jandarma, kamu kurumları, belediyeler, muhtarlar, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve gönüllülerden oluşan 4 bin 250 kişilik denetim ve rehberlik ekibinin tam kapanmada sahada yoğun çalıştığını belirtti.

Bu süreçte vatandaşların tedbirlere hassasiyetle uyduğunu gördüklerini, 1550 kişiye 4,5 milyon lira ceza kesildiğini aktaran Kaldırım, "Özellikle tarım, üretim ve tedarik zincirlerine dönük muafiyetler etkili şekilde uygulandı. Bunlarda herhangi bir aksamaya meydan verilmedi. 9 Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık 70 bin insan çalışmasına rağmen bütün fabrikalarda çok iyi tedbirler alındı, üretim zinciri hiçbir şekilde aksamadı, günlük vaka sayıları bütün üretim yerlerinde günlük 10 sayısının üstüne çıkmadı." açıklamasında bulundu.

"Karantina tedbirlerini çok sıkı uyguladık"

Kaldırım, VEFA destek ekiplerinin çok iyi çalıştığına işaret ederek, 42 bin 500 vatandaşın ihtiyacının karşılandığını, özellikle yaşlıların ziyaret edilerek bayramlarının tebrik edildiğini bildirdi.

Şehit ve gazi ailelerinin de ihtiyaçlarının giderilip bayramda mezarlık ziyaretlerinin yaptırıldığını aktaran Kaldırım, şunları kaydetti:

"Ben dahil kaymakamlarımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, belediye başkanlarımız ve muhtarlarımız sürekli sahada oldu, çalışmaları bizzat takip etti. Karantina tedbirlerini çok sıkı uyguladık, vaka çıkan her ev ve apartmanı karantinaya aldık. Bunun, sayıların düşmesinde çok etkisi oldu. Vaka sayılarından da görüleceği üzere tam kapanma döneminde Türkiye'de örnek çalışmalar yaparak Marmara bölgesinin en başarılı ili olduk. Tedbirlere hassasiyetle uyan tüm vatandaşlarımıza, yoğun ve başarılı çalışma ortaya koyan ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yine salgın bitene kadar rehavete kapılmadan tedbirlere hassasiyetle uymaya devam edelim."

Çetin Oktay Kaldırım, Sosyal Medya, Jandarma, Sakarya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sakarya'da 'tam kapanma' döneminde vaka sayıları yüzde 85 azaldı - Son Dakika


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