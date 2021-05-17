Sakarya'da tam kapanma sonrası açılan iş yerlerinde hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika

Sakarya'da "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla lokanta, restoran, berber ve çay ocakları hizmet vermeye başladı.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma"nın bu sabah sona ermesiyle kentin birçok noktasında yoğunluk yaşanmaya başladı.

"Gel al" ve "paket servis" hizmeti verecek lokanta ve restoranlar hazırlıklarını tamamlarken, berber ve çay ocaklarında da yoğunluk oluştu.

Lokanta işletmecisi Adem User, AA muhabirine, salgın nedeniyle müesseselerinin ramazan öncesinde kapandığını anımsatarak, "Bu süreçte elhamdülillah vakalar da azaldı. Bugün devletimiz açma iznimizi verdi. 'Bismillah' deyip paket servisle işimize başladık. Hareketlilik bekliyoruz." diye konuştu.