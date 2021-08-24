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Sakarya'da "tamamlama vizesi" alan yatırımlarla 890 kişi iş sahibi oldu - Son Dakika

Sakarya'da "tamamlama vizesi" alan yatırımlarla 890 kişi iş sahibi oldu

24.08.2021 11:01
Sakarya'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yılın ilk yarısında Sakarya'da gerçekleştirilen 737 milyon 560 bin 124 lira tutarındaki 13 yatırıma "tamamlama vizesi" verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yılın ilk yarısında Sakarya'da gerçekleştirilen 737 milyon 560 bin 124 lira tutarındaki 13 yatırıma "tamamlama vizesi" verildi.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin otomotiv, sanayi, enerji ve tarım alanında önemli şehirlerinden olan Sakarya'da ocak-haziran döneminde 13 proje tamamlama vizesi aldı.

Sabit yatırım tutarı 737 milyon 560 bin 124 lirayı bulan yatırımlarla 890 kişi iş sahibi oldu. İmalat sanayisi ağırlıklı olmak üzere tekstil, tarım, eğitim ve birçok alanda önemli yatırımlar hayata geçirildi.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanıyor.

Turizm yatırımı zirvede yer aldı

Söz konusu 13 proje içinde yatırım tutarının büyüklüğü bakımından ilk sırada, bir turizm firmasının 355 milyon 272 bin 814 liralık yatırımı yer aldı.

Otel, motel, pansiyon, kamp ve diğer konaklama alanlarının yapıldığı bu projeyle 475 kişi işe yerleşti. Böylece firmanın bu projesi yılın ilk yarısında en fazla istihdam sağlayan yatırım olarak kayıtlara geçti.

Bir gıda firması tarafından hayata geçirilen yatırım da 174 milyon 169 bin 293 liralık bütçesiyle dikkati çekti. Süt ürünleri imalatı yapacak firma, üretim ve istihdamıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Enerji alanında faaliyet gösteren bir firma da aldığı tamamlama vizesiyle bu dönemde kentteki en büyük üçüncü yatırımı gerçekleştirdi. Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı yapan firmanın 62 milyon 550 bin liralık yatırımı sayesinde 10 kişi işe yerleştirildi.

Kentte traktör firması tarafından hayata geçirilen 51 milyon 933 bin 509 liralık yatırım projesiyle 73, süt ürünleri imalatı yapan firmanın 36 milyon 305 bin 789 liralık yatırımıyla da 25 kişi iş sahibi oldu.

Kontrplak, yonga levha, sunta, diğer pano ve tahtaların imalatını yapan bir firma ise aldığı tamamlama vizesiyle 13, endüstri alanında faaliyet gösteren bir firma 25, alkolsüz içecek imalatı, maden ve memba suları üretimi yapan firma 30, eğitim sektörüne yönelik faaliyet gösteren firma da 40 kişiyi istihdam etti.

Böylece diğer yatırımların da katkısıyla 890 kişi iş imkanı buldu.

Teşvik belgesi alan 87 proje, 2 bin 168 kişiye istihdam sağlayacak

Bu dönemde ayrıca hayata geçirilmesi planlanan 4'ü yabancı sermayeli 87 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Yatırım tutarı 2 milyar 590 milyon 256 bin 305 lirayı bulan projelerin kentte 2 bin 168 kişilik yeni istihdam oluşturması hedefleniyor.

İstihdam, Yatırım, Sakarya, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya'da 'tamamlama vizesi' alan yatırımlarla 890 kişi iş sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


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