Son Dakika Haberleri: Sakarya'da "tamir" bahanesiyle dolandırıcılık
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya'da "tamir" bahanesiyle dolandırıcılık

25 dakika önce

Sakarya'da internet sitesi üzerinden servise götürme bahanesiyle aldıkları elektronik eşyayı sahiplerine teslim etmeyerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Sakarya'da
Sakarya'da internet sitesi üzerinden servise götürme bahanesiyle aldıkları elektronik eşyayı sahiplerine teslim etmeyerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin elektronik ev eşyası tamiratıyla ilgili internet sitesi açarak sahiplerinden bozulan eşyayı servise götürme bahanesiyle teslim aldıkları, "arızanın elektrik dağıtıcısı kaynaklı olduğu ve kendilerine yapacakları ödemeyi verecekleri fatura karşılığı elektrik dağıtıcısından geri alacaklarını" söyleyerek dolandırıcılık yaptığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Bu yöntemle 7 bin 193 lira ve 5 elektronik eşya alıp 5 kişiyi dolandırdığı öne sürülen K.C. (21) ve yabancı uyruklu M.S. (42) Serdivan ilçesinde yakalandı.
Ekipler, şüphelilerin üst aramasında ve araçta buzdolabı, POS cihazı, çok sayıda fatura ve para ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.C. tutuklandı, M.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:34 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lüks sitedeki daireyi içki imalathanesine çevirmişler Fuhuş baskınında yakalandılar! Kıyafetleri dikkatlerden kaçmadı ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI AK Partili Ahmet Kurtuluş'a 5 yaşındaki oğlunun önünde 2 kurşun!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 12:59:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da "tamir" bahanesiyle dolandırıcılık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]