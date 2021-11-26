Tamir bahanesiyle evlerden aldıkları eşyaları satan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da kendilerini beyaz eşya teknik servisi elemanı olarak tanıtan ve tamir bahanesiyle evlerden aldıkları eşyaları satan 2 şüpheli tutuklandı.

Kentte, beyaz eşya teknik servisi elemanı adı altında internet üzerinden ilan veren iki şüphelinin evlerden aldıkları eşyaları geri teslim etmedikleri ve sattıkları bilgisine ulaşan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde bu kişilerin Y.E.O ile T.A olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.