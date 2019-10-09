Son Dakika Haberleri: Sakarya'da tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü
Son Dakika Güncel Sakarya'da tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

Sakarya'da tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

1 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çalıştığı iş yerinin çatısından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Sakarya'da tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çalıştığı iş yerinin çatısından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Teşvikiye Mahallesi'nde bir iş yerinde bekçilik yapan İsmail Akdeniz (44), iş yerinin akan çatısını tamir etmek amacıyla çatıya çıktı.

Bu sırada üzerine bastığı eternitin kırılması sonucu dengesini kaybeden Akdeniz, 6 metreden zemine düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan Akdeniz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Teşvikiye, Pamukova, Akdeniz, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:34 Kaynak: AA
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