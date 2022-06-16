Tapu dairesinde ikisi kadın toplam 3 memur darp edildi - Son Dakika
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Tapu dairesinde ikisi kadın toplam 3 memur darp edildi

16.06.2022 18:35
Tapu dairesinde ikisi kadın toplam 3 memur darp edildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde mesai saatleri dışında gittikleri tapuda işlem yaptıramayan şahıslar, ikisi kadın olmak üzere 3 memuru darp etti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde mesai saatleri dışında gittikleri tapuda işlem yaptıramayan şahıslar, ikisi kadın olmak üzere 3 memuru darp etti.

Olay, dün Sapanca İlçesi Tapu Müdürlüğünde meydana geldi. İddiaya göre, saat 16.00 sıralarında Tapu Müdürlüğüne giden vatandaş, kimliğini kaybettiğini ve tapu işlemi yaptırmak istediğini belirtti. Görevli memur ise kişiye, Nüfus Müdürlüğünden geçici kimlik alarak mesai saatleri içerisinde tekrar gelmesini söyledi. Kimliğini kaybeden vatandaş mesai bitimi sonrası saat 17.50 sıralarında tekrardan tapuya geldi. İşleminin yapılması talebinde bulunan vatandaşa, görevli memur mesai bitiminden dolayı imza atmaya yetkili Tapu Müdürü ve Müdür Yardımcısının çıktığını, işlemin gerçekleştirilemeyeceğini ve ertesi gün gelmesin durumunda işleminin yapılabileceğini belirtti.

MESAİ SAATİ DIŞINDA İŞLEMİ YAPILMAYINCA MEMURLARA SALDIRDI

Talebinin yerine getirilmesi konusunda ısrarcı olan ve aldığı cevap karşısında öfkelenen kişi ile beraberindeki kişiler iddiaya göre, başvuru odasının camlarını yumruklamaya başladı. Argo kelime, küfür ve tehditler savuran ikisi kadın, ikisi erkekten oluşan D.K., M.K., C.K. ve ismi öğrenilemeyen kişinin de aralarında bulunduğu 4 kişilik grup, çıkan arbede esnasında Tapu Müdürlüğünde çalışan kadın çalışan S.D. ve S.T. ile İ.A. isimli 3 memuru darp etti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri eşliğinde darp edilen 3 kişi Sapanca İlçe Hastanesine götürüldü. Darp raporu alan memurlar, saldırganlar hakkında saldırı ve darp suçundan şikayette bulundu. Saldırganların ise emniyetteki alınan ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

(Burak Can Tokyürek - İHA)

Tapu dairesinde ikisi kadın toplam 3 memur darp edildi
Tapu dairesinde ikisi kadın toplam 3 memur darp edildi
Tapu dairesinde ikisi kadın toplam 3 memur darp edildi
Tapu dairesinde ikisi kadın toplam 3 memur darp edildi

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Kaynak: İHA

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