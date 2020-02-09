Sakarya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Akyazı ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma istihbarat birimleri, Akyazı ilçesindeki sanayi sitesinde iş yeri bulunan H.G. aracılığıyla tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ve Akyazı Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda iş yeri sahibi H.G. ile E.B, N.A, B.K, A.E. ve H,Y gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada Tevrat olduğu değerlendirilen iki tarihi eser ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.