Sakarya'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Sakarya'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Sakarya'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltıSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonla 2 adet Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonla 2 adet Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Akyazı'da sanayi sitesinde iş yeri bulunan H.G.?nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma şüphelilerin bulunduğu aracı takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada evrak çantasının içerisine konulan 2 adet Tevrat olduğu düşünülen tarihi eser ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili olarak iş yeri sahibi H.G. ile birlikte E.B., N.A., B.K., A.E. ve H.Y.?yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sakarya'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

Sakarya, Tevrat, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:37 Kaynak: DHA
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