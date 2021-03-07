Sakarya'da tarım aracı devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Hendek Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde Muammer Çakır idaresindeki odun yüklü "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının arka tekerinin kopması sonucu devrildi.

Sakarya 'nın Hendek ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi

Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller