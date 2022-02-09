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Sakarya'da tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika

Sakarya'da tarım arazileri sular altında kaldı

09.02.2022 16:26

Sakarya'da tarım arazileri sular altında kaldı Sular altında kalan yaklaşık 4 bin dönüm arazi havadan da görüntülendi Ekili mahsuller zarar gördü, çiftçiler yetkililerden yardım istedi Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan yağış sonrasında taşan dere ve kanal tarım arazilerinin bir...

Sakarya'da tarım arazileri sular altında kaldı

Sular altında kalan yaklaşık 4 bin dönüm arazi havadan da görüntülendi

Ekili mahsuller zarar gördü, çiftçiler yetkililerden yardım istedi

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan yağış sonrasında taşan dere ve kanal tarım arazilerinin bir kısmını sular altında bıraktı. Tarım arazileri sular altında kalan ve ekili mahsulleri zarar gören çiftçiler yetkililerden yardım istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrasında etkisini gösteren yağış Kaynarca ilçesinde bulunan dere ve kanalların taşmasına sebep oldu. İlçede bulunan yaklaşık 4 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. İşaret, Büyükyanık ve Uzukkışla Mahallelerinde meydana gelen taşkınlarda, bölgede etkili olan her yağış sonrasında bu manzara ile karşılaşıldığı ifade edilerek, yetkililerden yardım istenildi.

"Ekili arazilerimiz su altında"

İşaret Mahallesi Muhtarı Eyüp Kaba, "Göründüğü gibi Kaynarcamızdaki araziler en ufak bir yağışta sel ve su baskınlarına maruz kalıyor. Mahalle üzerinden geçen kanalların açılmasını talep ediyorum. Göründüğü gibi tarım arazilerimiz sular altında bu durum çiftçimizi de mağdur etti. Bu konuda tüm yetkililerden çözüm bulunması konusunda yardım istiyorum" derken tarım arazileri sular altında kalan çiftçi Hasan Gel ise, "Tarımdaki mağduriyetimiz sel. Kanal, su taşımadığından arazilerimize su basıyor. Ekili arazilerimiz su altında. Sigorta yaptırmasak zararımız büyük ve mecburiyetten sigorta yaptırıyoruz. Mağduruz, yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Sakarya'da tarım arazileri sular altında kaldı
Sakarya'da tarım arazileri sular altında kaldı
Sakarya'da tarım arazileri sular altında kaldı

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Sakarya, Tarım, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika


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