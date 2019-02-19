Sakarya'da Tarıma Destek İçin Yeni Fakülte Kurulacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) tarımı desteklemek amacıyla Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurulacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) tarımı desteklemek amacıyla Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurulacak.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda fakültenin bölümleri kararlaştırıldı.



Rektör Sarıbıyık ve sektör temsilcilerinin de yer aldığı toplantıya katılan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, yeni üniversitenin yapılanma sürecini yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini ifade etti.



Sakarya için en önemli gelişmesi gereken alanın tarım olduğunu vurgulayan Atabek, "Bunun için akademik çalışmaların doğru yapılandırılması ve çiftçilerimize de katkı sağlaması gerekiyor. Yeni üniversitenin yaklaşımı da bu yönde. Bizler de üniversitenin büyümesi için destek olmaya devam edeceğiz. Bunun için akademik alan çok önemli. Eğer bu alanı doğru yapılandırabilirsek Sakarya'nın geleceği için en önemli şeyi yapmış oluruz." dedi.



Sarıbıyık da yeni açılacak tüm fakülteler için sektörle değerlendirme toplantılarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Tarımla ilgili açılacak fakültenin öğrencilere olduğu kadar Sakarya tarımına da katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Bunun için akademisyenlerin tarım faaliyetlerinde etkin rol almasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Toplantıya, Tarım İl Müdürü Mehmet Erdemir, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Sarı, Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş, Tarım Kredi Müdürü Mustafa Erhan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarım Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, SATSO Tarım Komisyonu Başkanı Tarık Özbay, Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Yavuz Ağı, ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taki Demir de katıldı.

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