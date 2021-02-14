Sakarya'da tartışma kanlı sona erdi: 1 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da tartışma kanlı sona erdi: 1 yaralı

14.02.2021 22:23
Sakarya'da tartışma kanlı sona erdi: 1 yaralı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde A.B. tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde A.B. tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı A.B. tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması çalışma başlatıldı.

Olay Adapazarı Yağcılar Mahallesi Arifağa Sokakta  meydana geldi. A.B. sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı. taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.B., tabanca ile ayağından vuruldu. Olay sonrasında saldırgan kayıplara karışırken, yaralı A.B., 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Polisin bölgede yaptığı boş kovan aramasına mahalleli de katılırken, sokağa çıkma kısıtlaması uyarısı sonrası vatandaşlar evlerine dağıldı.


- Sakarya
Sakarya'da tartışma kanlı sona erdi: 1 yaralı
Sakarya'da tartışma kanlı sona erdi: 1 yaralı
Sakarya'da tartışma kanlı sona erdi: 1 yaralı
Sakarya'da tartışma kanlı sona erdi: 1 yaralı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da tartışma kanlı sona erdi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da tartışma kanlı sona erdi: 1 yaralı - Son Dakika
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