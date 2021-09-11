Sakarya'da tartıştığı 2 oğlunu tabancayla yaralayan baba adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı iki oğlunu tabancayla yaralayan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba H.Ç. adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan H.Ç, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada yaralı Hüseyin Ç. ve İsmet Ç'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

Yeşiltepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Modern Sanayi Sitesi'ndeki dükkanda 9 Eylül'de H.Ç. ile oğulları Hüseyin Ç. ve İsmet Ç. arasında tartışma çıkmış, H.Ç. tabancayla oğullarına ateş etmişti.

Yaralanan Hüseyin Ç. ve İsmet Ç, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.