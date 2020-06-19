Sakarya'da tartıştığı babasını silahla öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tartıştığı babasını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde tartıştığı babası Sezai E'yi silahla vuran Nurettin E, polise teslim oldu.

Şüpheliye yardım ettiği, aynı evde kaldığı öne sürülen R.G. ve G.Ç. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Nurettin E. tutuklandı, R.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, G.Ç. ise salıverildi.

Pamukova ilçesinde 16 Haziran'da Sezai E. (51) ve oğlu Nurettin E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Nurettin E, tabancayla babası Sezai E'yi vurarak öldürmüştü. Nurettin E, olayın ardından kaçmıştı.