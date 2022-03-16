Sakarya'da tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın gözaltına alındı

16.03.2022 19:28
Sakarya'da tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın gözaltına alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Yeni Mahalle 5021. Sokak'taki bir apartmanın 3. katında ikamet eden Z.T, köpeklerle ilgili tartıştığı belirtilen H.S. (52) ve B.S. (42) çiftine balkondan ateş etti.

Açılan ateş sonucu yaralanan çift, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çiftin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sakarya'da tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın gözaltına alındı
Sakarya'da tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası sona erdi Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası sona erdi Motosiklet hırsızlarına eş zamanlı operasyon Motosiklet hırsızlarına eş zamanlı operasyon

Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
19:24 EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama: Tavan fiyat uygulama yetkimiz kanunen bulunmaktadır
19:15 Uluslararası Adalet Divanı'ndan önemli karar: Rusya, işgale son vermeli
19:11 16 yıl sonra hüsranla biten sezon! Cristiano Ronaldo kariyerinin en zor günlerini geçiriyor
18:56 ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı
18:25 Standart altının kilogramı 898 bin liraya geriledi
18:21 Barcelona için "İstanbul'a hoş geldiniz" paylaşımı yapıldı! Sarı-kırmızılı taraftar sosyal medyada beğeni yağdırdı
18:02 Japonya'da 7,3 şiddetinde deprem meydana geldi! Yetkililer tsunamiye karşı vatandaşları uyardı
17:58 Duş aldığı esnada göğüsleri patlayan film yıldızı Sophie Anderson, ameliyata alındı
17:30 Putin'e göre işgalin nedeni: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi
17:23 Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 19:48:08. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement