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Sakarya'da tavuk çiftliğine kaçak silah operasyonu

7 dakika önce

Sakarya'da polisin kaçak silah tacirlerine yönelik bir tavuk çiftliğine düzenlediği operasyonlarda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Sakarya'da tavuk çiftliğine kaçak silah operasyonu, System.String[]

Sakarya'da polisin kaçak silah tacirlerine yönelik bir tavuk çiftliğine düzenlediği operasyonlarda yakalanan 2 kişi tutuklandı.


Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah tacirlerine yönelik 3 ay süren çalışmalarda Karadeniz Bölgesi'nden temin edilen silah parçalarının Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir tavuk çiftliğindeki atölyede tornadan geçirilerek bütünleştirildikten sonra piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 213 adet değişik çaplarda dolu fişek, 20 adet üzerinde herhangi bir marka/model/seri numarası bulunmayan tabanca sürgüsü ve yine 20 adet tabanca iskeleti bulundu. M.S. isimli şahsa ait tavuk çiftliğindeki atölyede silah yapımında kullanılan malzemeler de ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S., E.B. ve E.B. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden M.S. ve E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:23 Kaynak: İHA
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