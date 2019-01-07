Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Tekne Alabora Oldu: 2 Yaralı

Sakarya'da Tekne Alabora Oldu: 2 Yaralı

15 dakika önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Sakarya'da Tekne Alabora Oldu: 2 Yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'de Sakarya Nehri'nin girişinde denizin dalgalı olması sebebiyle 6 metrelik balıkçı teknesi alabora oldu.

Bu sırada balıkçı teknesinde bulunan Süleyman ve Yusuf Özdemir, balıkçı arkadaşları tarafından denizden çıkarıldı.

Hafif şekilde yaralanan iki kişi, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilden Fırlayan Genç Kız Feci Şekilde Can Verdi! Dehşet Anları Kamerada Palu Ailesi Olayında Kan Donduran Yeni Gelişme: Kazı Çalışmalarında Kemik Bulundu

Tam 191 Kilo Patlayıcı ile Büyükşehirleri Kana Bulayacaklardı 6 Ay Süreyle 2 Bin Kişi Alınacağını Öğrenen İŞKUR Binası Önüne Koştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:25:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Tekne Alabora Oldu: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]