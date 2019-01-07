Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Tekne Alabora Oldu: 2 Yaralı

Sakarya'da Tekne Alabora Oldu: 2 Yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'de Sakarya Nehri'nin girişinde denizin dalgalı olması sebebiyle 6 metrelik balıkçı teknesi alabora oldu.

Bu sırada balıkçı teknesinde bulunan Süleyman ve Yusuf Özdemir, balıkçı arkadaşları tarafından denizden çıkarıldı.

Hafif şekilde yaralanan iki kişi, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:09 Kaynak: AA

Yenimahalle, Karasu, Sakarya, Güncel
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