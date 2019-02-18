Son Dakika Haberleri: Sakarya'da "Tellerin Çaldığı, Kalemin Yazdığı" Söyleşisi

Sakarya'da "Tellerin Çaldığı, Kalemin Yazdığı" Söyleşisi

31 dakika önce

Sakarya'da "Tellerin Çaldığı, Kalemin Yazdığı" konulu söyleşi ve dinleti programı gerçekleştirildi.

Sakarya'da
Sakarya'da "Tellerin Çaldığı, Kalemin Yazdığı" konulu söyleşi ve dinleti programı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şubat ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ziya Taşkent Konser Salonu'nda düzenlenen, moderatörlüğünü Doç. Dr. Enver Mete Aslan'ın yaptığı etkinliğe, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak katıldı.

Parlak, halk müziğinin Türkiye'de sahiplenildiğini belirterek, "Halk kültürü ustaları, eserlerini her zaman çoğaltarak bizlere kadar getirmişlerdir. Karacaoğlan ve Yunus Emre'nin yapmış olduğu eski şeyleri tazelemek, onları harmanlayıp düzenlemek bizim elimizdedir. Toprağımız o kadar zengin ki hiçbir zaman Anadolu'nun bu zenginliğine doyamadım. Büyük ihtimalle de bu zenginliğe doyamayacağım." ifadelerini kullandı.

Programa, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:45 Kaynak: AA

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