Sakarya'da "Tellerin Çaldığı, Kalemin Yazdığı" Söyleşisi
31 dakika önce
Sakarya'da "Tellerin Çaldığı, Kalemin Yazdığı" konulu söyleşi ve dinleti programı gerçekleştirildi.
Sakarya
'da "Tellerin Çaldığı, Kalemin Yazdığı" konulu söyleşi ve dinleti programı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şubat ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ziya Taşkent
Konser Salonu'nda düzenlenen, moderatörlüğünü Doç. Dr. Enver Mete Aslan
'ın yaptığı etkinliğe, Ankara
Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak
katıldı.
Parlak, halk müziğinin Türkiye
'de sahiplenildiğini belirterek, "Halk kültürü ustaları, eserlerini her zaman çoğaltarak bizlere kadar getirmişlerdir. Karacaoğlan
ve Yunus Emre'nin yapmış olduğu eski şeyleri tazelemek, onları harmanlayıp düzenlemek bizim elimizdedir. Toprağımız o kadar zengin ki hiçbir zaman Anadolu'nun bu zenginliğine doyamadım. Büyük ihtimalle de bu zenginliğe doyamayacağım." ifadelerini kullandı.
Programa, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan
da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:45 Kaynak: AA
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