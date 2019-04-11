Sakarya'da Tem'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı (2)- Yeniden

SAKARYA'nın Arifiye
ilçesinde, TEM
yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 2 kamyon ve 1 otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı, TEM yolu İstanbul
yönü yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Saat 13.45 sıralarında TEM yolu Arifiye mevkisinde meydana gelen kazada, meyve yüklü kamyon önünde ilerleyen otomobile çarptı. Bu araçların arkasından gelen 1 kamyon ve 2 TIR da ardı ardına çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyondaki meyveler yola saçılırken, TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekibi sevk edildi. TIR ve kamyonda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçlardan çıkarıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İstanbul yönüne giden araçlar TEM yolu Adapazarı
gişelerinden D-100 Karayolu
'na yönlendirildi. Kapanan yol yapılan çalışmaların ardından saat 15.15 sıralarında tekrar ulaşıma açıldı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Sakarya