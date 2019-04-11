Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Tem'de Zincirleme Kaza; İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı (1)

Sakarya'da Tem'de Zincirleme Kaza; İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı (1)

2 saat önce

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 2 kamyon ve 1 otomobil çarpıştı.

Sakarya'da Tem'de Zincirleme Kaza; İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı (1), System.String[]
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 2 kamyon ve 1 otomobil çarpıştı. Kazada, 2 sürücü hasar gören araçlarda sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekipleri sürücüleri kurtarmak için çalışması başlattı. TEM yolu İstanbul yönü kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Bu yöne giden araçlar ise TEM yolu Adapazarı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. - Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:19 Kaynak: DHA
İstanbul, Sakarya, TEM Otoyolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada 237 Bin Dolarlık Elması Çalan Mısırlı Kadın Yakalandı Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası Dolar, Euro ve Altında Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:36:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Tem'de Zincirleme Kaza; İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]