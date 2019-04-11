Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Tem'de Zincirleme Kaza; İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı/ Fotoğraflar

Sakarya'da Tem'de Zincirleme Kaza; İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı/ Fotoğraflar

1 saat önce

Sakarya'da TEM'de zincirleme kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı/ Fotoğraf.

Sakarya'da Tem'de Zincirleme Kaza; İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı/ Fotoğraflar, System.String[]
Sakarya'da TEM'de zincirleme kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı/ Fotoğraf
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:36 Kaynak: DHA
İstanbul, TEM Otoyolu, Sakarya, Güncel
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