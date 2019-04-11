Sakarya'da Tem'de Zincirleme Kaza; İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı/ Fotoğraflar
1 saat önce
Sakarya'da TEM'de zincirleme kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı/ Fotoğraf.
Sakarya'da TEM'de zincirleme kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı/ Fotoğraf
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:36 Kaynak: DHA
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