Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Tem'de Zincirleme Kaza; İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı (1)

Sakarya'da Tem'de Zincirleme Kaza; İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı (1)

48 dakika önce

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 2 kamyon ve 1 otomobil çarpıştı.

Sakarya'da Tem'de Zincirleme Kaza; İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı (1), System.String[]
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 2 kamyon ve 1 otomobil çarpıştı. Kazada, 2 sürücü hasar gören araçlarda sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekipleri sürücüleri kurtarmak için çalışması başlattı. TEM yolu İstanbul yönü kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Bu yöne giden araçlar ise TEM yolu Adapazarı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. - Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:22 Kaynak: DHA
İstanbul, Sakarya, TEM Otoyolu, Güncel
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