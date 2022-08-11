Metro Turizm'e ait içi yolcu dolu otobüs TEM'de alev alev yandı - Son Dakika
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Metro Turizm'e ait içi yolcu dolu otobüs TEM'de alev alev yandı

11.08.2022 18:18
Metro Turizm'e ait içi yolcu dolu otobüs TEM'de alev alev yandı

Sakarya'da TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan Metro Turizm'e ait şehirler arası yolcu otobüsü alev alev yandı.

Sakarya'da TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan Metro Turizm'e ait şehirler arası yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangın sırasında otobüste bulunan 74 kişi canlarını son anda kurtardı.

Yangın, Sakarya'nın Kalayık Mahallesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 74 kişinin bulunduğu İbrahim K. idaresindeki 34 FT 7311 plakalı Metro Turizm'e ait şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Aracından çıkan dumanı fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek durdurdu. Ardından otobüs bir anda alevlere teslim oldu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
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Kara yollarında durum Kara yollarında durum TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metro Turizm'e ait içi yolcu dolu otobüs TEM'de alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metro Turizm'e ait içi yolcu dolu otobüs TEM'de alev alev yandı - Son Dakika
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