Sakarya'da temel kazısı sırasında kazı alanının yanındaki bina çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da temel kazısı sırasında kazı alanının yanındaki bina çöktü - Son Dakika

Sakarya'da temel kazısı sırasında kazı alanının yanındaki bina çöktü

6 saat önce

Sakarya'da temel kazısı sırasında kazı alanının yanındaki bina çöktü.

Sakarya'da temel kazısı sırasında kazı alanının yanındaki bina çöktü

Sakarya'da temel kazısı sırasında kazı alanının yanındaki bina çöktü

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:36 Kaynak: DHA
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