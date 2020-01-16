Sakarya'da temel kazısı sırasında kazı alanının yanındaki bina çöktü - Son Dakika

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Sakarya'da temel kazısı sırasında kazı alanının yanındaki bina çöktü
6 saat önce
Sakarya'da temel kazısı sırasında kazı alanının yanındaki bina çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:36 Kaynak: DHA
Sakarya'da temel kazısı sırasında kazı alanının yanındaki bina çöktü
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