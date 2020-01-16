Sakarya'da temel kazısı sırasında kazı alanının yanındaki bina çöktü-2 - Son Dakika

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Sakarya'da temel kazısı sırasında kazı alanının yanındaki bina çöktü-2
6 saat önce
Sakarya'da temel kazısı sırasında kazı alanının yanındaki bina çöktü-2.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
Sakarya'da temel kazısı sırasında kazı alanının yanındaki bina çöktü-2
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