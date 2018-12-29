Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Terör Operasyonu

Sakarya'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Sakarya'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

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Sakarya'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan Y.N'nin kentte olduğunu belirledi.

Firari, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla Akyazı ilçesinde araçla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Emniyete götürülen Y.N, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:47 Kaynak: AA

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