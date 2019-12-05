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Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlar

6 saat önce

Sakarya'da 7 Ekim-5 Aralık tarihlerinde düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 85 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlar, System.String[]

Sakarya'da 7 Ekim-5 Aralık tarihlerinde düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 85 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla 7 Ekim-5 Aralık tarihlerinde kentte çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla diğerleri ise emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda da 27 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 10'una adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerden 6'sı emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutukladı, 2'si adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:38 Kaynak: AA
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