Sakarya'da 13 sanığın yargılandığı DEAŞ davasında karar açıklandı - Son Dakika
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Sakarya'da 13 sanığın yargılandığı DEAŞ davasında karar açıklandı

15.09.2022 14:32
Sakarya'da 13 sanığın yargılandığı DEAŞ davasında karar açıklandı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada yargılanan 13 sanıktan biri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, ikisi "örgüt propagandası yapmak" suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada yargılanan 13 sanıktan biri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, ikisi "örgüt propagandası yapmak" suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan karar duruşmasına 13 sanığın avukatı katıldı. Söz verilen sanık avukatları, savcılık mütalaasında lehte hususlara iştirak ettiklerini, aksi yöndeki iddialara ise katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan B.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapsine, diğer suçlamalardan ise beraatine hükmetti.

E.U. ve M.Ç'ye "örgüt propagandası yapmak" suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, diğer 10 sanığın üzerlerine atılı tüm suçlamalardan beraatine karar verdi.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da 13 sanığın yargılandığı DEAŞ davasında karar açıklandı - Son Dakika

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