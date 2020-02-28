Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda " Irak'ta bombalı eylemler yaptığını" itiraf eden bir zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince "yabancı terörist savaşçı" uygulamaları sırasında kendisini Filistin vatandaşı olarak tanıtan H.J.K.A'dan şüphelenildi.

Aksanından Irak uyruklu olabileceği değerlendirilerek yapılan detaylı incelemesinde, şüphelinin Irak vatandaşı olduğu belirlendi.

Detaylı sorgulamaların ardından H.J.K.A, Irak'ta bombalı eylemler gerçekleştirdiğini itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.