Sakarya'da terör örgütü lehine paylaşım yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da terör örgütü lehine paylaşım yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da terör örgütü lehine paylaşım yapan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'da terör örgütü lehine sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da terör örgütü lehine paylaşım yapan şahıs tutuklandı, System.String[]

Sakarya'da terör örgütü lehine sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü lehine sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aleyna Tilki'nin 'Aleyna Baba' imajı takipçileri tarafından beğenilmedi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek ve 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu Polisten kaçabilmek için elindeki şantaj paralarını sokağa saçtı Ünlü şarkıcı Duffy sosyal medya hesabından paylaştı: Rehin tutulup tecavüze uğradım

Son Dakika Haberleri
15:41 Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi
15:41 'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor
15:41 Rock mekanında piyano konseri verdi
15:41 O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi
15:41 Volkan Konak, Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı klasik otomobilinİ yeniletti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 16:16:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da terör örgütü lehine paylaşım yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]