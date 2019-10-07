Sakarya'da terör örgütü operasyonları

Sakarya'da, 30 Mayıs-7 Ekim tarihlerinde düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 154 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla 30 Mayıs-7 Ekim tarihlerinde kentte çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 115 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla diğerleri ise emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 34 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 16'sına adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla emniyet tarafından serbest bırakıldı.

Öte yandan terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla biri emniyetten serbest kaldı.